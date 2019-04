POL-LDK: - Ibiza übersehen - Beschädigungen an der Diesterwegschule - Duo beschädigt Haustür - Unbekannte zündeln an Mülleimer

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger-Fellerdilln: Kollision fordert Verletzte -

Rund 18.000 Euro Blechschaden und eine Verletzte forderte ein Crash am Freitagnachmittag (26.04.2019) in der Haigerer Straße. Gegen 15.30 Uhr wollte die 33-jährige Fahrerin eines Skoda vom Junkerweg nach links in die Haigerer Straße einbiegen. Hierbei übersah die Haigererin einen aus dieser Richtung herannahenden Seat und krachte mit diesem zusammen. Die Unfallfahrerin zog sich Prellungen zu. Ein einjähriges Kind im Skoda blieb unverletzt. Der 39-jährige Fahrer im Seat und die beiden 8 und 36 Jahre alten Insassen blieben ebenfalls unverletzt. Beide Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Herborn: Vandalen an der Diesterwegschule -

Auf dem Dach der Diesterwegschule ließen Unbekannte Schäden in Höhe von rund 700 Euro zurück. Die Täter kletterten auf das Dach der Turnhalle, griffen sich einen Blitzableiterstein und warfen ihn in ein Kunststoffdachfenster. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwoch (24.04.2019) und Freitag (26.04.2019) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Haustür beschädigt -

Am Freitagabend (26.04.2019), gegen 22.00 Uhr beschädigten Unbekannte im "Schmalen Weg" eine Haustür. Die Täter schlugen mit einem festen Gegenstand gegen die äußere Scheibe der doppeltverglasten Haustür und rannten anschließend in Richtung Chaldärgasse davon. Weitere Angaben zu dem Duo können nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: An Mülleimer gezündelt -

Zwei junge Männer steckten einen Mülleimer an der Albert-Schweitzer-Schule in Brand. Am frühen Freitagmorgen (26.04.2019) beobachtete eine Zeugin das Duo. Gegen 03.22 Uhr informierte sie Polizei und Feuerwehr. Der an einem Straßenmast montierte Papierkorb ist nicht mehr zu gebrauchen. Die beiden Zündeler waren zwischen 18 und 25 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet und stammten nach Einschätzung der Zeugin aus Mitteleuropa. Hinweise zu den beiden jungen Männern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

