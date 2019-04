Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 18-Jähriger tot in Dillenburg aus Dietzhölze geborgen

Dillenburg (ots)

--

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Dillenburg: 18-Jähriger tot aus Dietzhölze geborgen

Am Samstagmorgen (27.04.2019) barg die Feuerwehr Dillenburg den Leichnam eines 18-Jährigen im Flussbett der Dietzhölze. Ein Zeuge entdeckte den leblosen Körper in Höhe einer Tankstelle in der Kasseler Straße.

Heute Morgen (29.04.2019) fand die Obduktion des Verstorbenen im Institut für Rechtsmedizin der Justus-Liebig-Universität in Gießen statt. Momentan können noch keine abschließenden Angaben zur Todesursache gemacht werden.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln derzeit die genauen Todesumstände.

Uwe Braun, Oberstaatsanwalt

Guido Rehr, Polizeihauptkommissar

