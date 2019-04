POL-LDK: - Erneut Zeugen nach Flucht in Fellerdilln gesucht - Drei Verletzte nach Crash - Kontrollen der Wetzlarer Polizei - In Bäckerei und Gaststätte eingebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Erneut Zeugen nach Flucht in Fellerdilln gesucht - Drei Verletzte nach Crash - Kontrollen der Wetzlarer Polizei - In Bäckerei und Gaststätte eingebrochen -

Haiger-Fellerdilln: Zeugenaufruf nach Motorradrowdy bringt neue Erkenntnisse / Auffällige Adidas-Jacke soll Rowdy identifizieren -

Die Polizei Dillenburg bat nach einer Verkehrsunfallflucht am 07.04.2019 (Sonntag), gegen 13.40 Uhr bei Fellerdilln um Zeugenhinweise. Ein rücksichtloser Motorradfahrer hatte beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang einen Pkw touchiert und war geflüchtet.

Aufgrund dieses Aufrufes meldete sich eine Zeugin und beschrieb ein markantes Kleidungsstück des flüchtigen Motorradfahrers. Neben seinem schwarzen Helm war ihr die schwarze Jacke des Bikers in Erinnerung geblieben. Auf ihr war senkrecht und mittig auf dem Rücken der weiße Schriftzug "ADIDAS" aufgebracht.

Der Unfallfluchtermittler sucht nochmals Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem unbekannten Motorradfahrer machen? Wo oder bei wem ist diese auffällige Adidas-Jacke noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Crash fordert drei Verletzte -

Nach einem Zusammenstoß gestern Abend (10.04.2019) an der Einmündung der Bergstraße zur Frankfurter Straße mussten alle drei Beteiligten mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert werden. Gegen 21.00 Uhr war die 50-jährige Fahrerin eines Polos aus Richtung Philosophenweg auf der Frankfurter Straße unterwegs. An der Einmündung Bergstraße und Frankfurter Straße wollte sie weiter in Richtung Büblingshausen fahren. Hierbei übersah sie einen aus dieser Richtung herannahenden Peugeot. Der 30-jährige Fahrer im Franzosen konnte weder bremsen, noch ausweichen und krachte in die Front des Polos. Die in Wetzlar lebende Unfallfahrerin, ihr in Solms wohnender Unfallgegner sowie die beiden Mitfahrer im Peugeot zogen sich Prellungen zu und klagten an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Drei Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung der Verletzten und anschließend den Transport in die Kliniken Wetzlar, Gießen und Braunfels. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro.

Wetzlar: Polizei misst Geschwindigkeit und stoppt Gurtmuffel sowie Handynutzer -

Mitarbeiter der Polizeistation Wetzlar kontrollierten am Montag (08.04.2019) Verkehrsteilnehmer in der Innenstadt.

Zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr bauten sie Geschwindigkeitsmesstechnik in Höhe der "Stadionschleife" auf dem Karl-Kellner-Ring auf und hielten die Schnellfahrer sofort nach der Messung an. Die negativen Ausreißer dieser Kontrolle waren ein Taxifahrer mit gemessenen 93 km/h und ein Audifahrer mit 97 km/h bei einem innerstädtischen Tempolimit von 50 km/h. Auf beide Raser kommen ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie ein vierwöchiges Fahrverbot zu.

Im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr nahmen die Ordnungshüter in der Braunfelser Straße Gurtmuffel und Handybenutzer ins Visier. Insgesamt stoppten sie 20 Fahrzeuge. 20 Insassen waren nicht angeschnallt, 14 Fahrer konnten ihre Finger während der Fahrt nicht von ihrem Mobiltelefon lassen. Die Sinnhaftigkeit den Sicherheitsgurt anzulegen fehlte offensichtlich einem besonderen Gurtmuffel: Der Verkehrsteilnehmer "älteren Semesters" gab zunächst als Entschuldigung eine kürzlich durchgeführte Herz-OP als Grund für sein Nichtanschnallen an. Als sich herausstelle, dass diese bereits ein Jahr zurücklag und er nie eine Gurtbefreiung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragt hatte, ließen die Polizisten die Ausnahme nicht gelten. Trotz mehrfacher Aufforderung sich vor der Weiterfahrt anzuschnallen, weigerte sich der Senior den Gurt anzulegen. Auf den Dickkopf kommen nun zwei Verwarnungsgelder in Höhe von jeweils 30 Euro zu. Zudem fertigen die Polizisten eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, um die weitere Teilnahme am Straßenverkehr prüfen zu lassen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Einbruch in Bäckerei -

Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe suchten Einbrecher in der Frankfurter Straße das Weite. In der Nacht von Mittwoch (10.04.2019) auf Donnerstag (11.04.2019) hebelten sie die Eingangstür einer Bäckerei auf und stiegen ein. Sie durchwühlten den Thekenbereich und griffen sich ihre Beute. Zudem hebelten sie Mitarbeiterspinde auf. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit an der Bäckerei nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Schöffengrund-Laufdorf: In Gasthaus eingestiegen -

Auf das Geld aus einem Spielautomaten hatten es Einbrecher in einer Gaststätte in der Straße "Am Markt" abgesehen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, rissen den Automaten von der Wand und hebelten ihn auf. Anschließend ließen sie das Bargeld aus dem Wertfach mitgehen. Wie viel Geld ihnen in die Hände fiel, kann momentan nicht gesagt werden. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstag (09.04.2019), gegen 00.00 Uhr und Mittwoch (10.04.2019), gegen 17.00 Uhr beobachteten oder denen dort zu dieser Zeit Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Waldsolms-Brandoberndorf: Bäckereifiliale durchwühlt -

In der Nacht von Mittwoch (10.04.2019) auf Donnerstag (11.04.2019) stiegen Einbrecher in die Bäckereifiliale in der Hasselborner Straße ein. Die Filiale ist Teil des dortigen Lebensmittelmarktes. Zwischen 20.00 Uhr und 06.40 Uhr brachen sie eine Tür auf und hebelten an der Kasse und an einer Geldkassette. Beide Behältnisse waren leer. Letztlich ließen sie eine Blechdose mit einer geringen Menge an Bargeld mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

