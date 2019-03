Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 17-jähriger Gast auf 90-er Party in Donsbach schwer verletzt

Polizei Dillenburg sucht Zeugen

Dillenburg-Donsbach: Mit einem Zeugenaufruf wenden sich die Ermittler der Dillenburger Polizei an die Gäste einer 90-er Party am 23.03.2019 (Samstag) im Sportheim des SSV Donsbach. Nach einem Faustschlag zog sich ein Gast schwere Verletzungen im Gesicht zu. Die Polizei in Dillenburg sucht Zeugen.

Gemeinsam mit vier Freunden besuchte der Burbacher die Party im Sportheim der Donsbacher Fußballer. Gegen 01.00 Uhr geriet einer seiner Freunde mit einem Gast in Streit, der sich vom Inneren des Sportheims nach außen verlagerte. Um seinem Freund beizustehen, folgte er ihm nach draußen, wo sich viele Besucher der Party aufhielten. Nach eigenen Angaben hinderten ihn einige Personen daran, ihn zu seinem Freund zu lassen, was den 17-Jährigen wiederum aufbrachte. Ein Bekannter griff ein, nahm den Burbacher zur Seite und wollte ihn beruhigen. Er empfahl ihm, sich vom Clubheim zu entfernen. Da er nicht ohne seinen Freund gehen wollte, musste ihn der Bekannte vor sich herschieben. Hierbei bekam er plötzlich aus dem Nichts einen Schlag gegen den Kopf, fiel zu Boden und verlor das Bewusstsein. Er kam erst im Rettungswagen, kurz vor der Ambulanz des Dillenburger Krankenhauses, zu sich. Angaben zu dem unbekannten Schläger kann er nicht machen.

Die Bilanz seiner Verletzungen lässt den Schluss zu, dass ihn mindestens ein gezielter Faustschlag zu Boden streckte: er verlor einen Schneidezahn, brach sich die Nasenhöhlen auf der rechten Seite, trug ein blaues Auge davon und musste sich die Oberlippe mit drei Stichen nähen lassen. Ob die Verletzungen eine Operation nach sich ziehen, kann momentan noch nicht gesagt werden.

Die Ermittler der Dillenburger Polizei suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat die Auseinandersetzung gegen 01.00 Uhr vor dem Sportheim in Donsbach beobachtet? - Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schläger machen? - Wer hat sonst in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

