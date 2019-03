POL-LDK: - Zeugen nach Unfallfluchten in Steinbrücken und Herborn-Seelbach gesucht - Einbrüche in Herborn und Merkenbach scheitern - Aquaplaning auf der A45 - Hyundai in Wetzlar verkratzt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dietzhölztal-Steinbrücken: Fiesta touchiert / Unfallfahrer gibt Fersengeld -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem geparkten Ford in der Dillenburger Straße zurückließ. Zwischen Freitagabend (22.03.2019), gegen 19.45 Uhr und Samstagfrüh (23.03.2019), gegen 00.40 Uhr stand der blaue Fiesta in Höhe der Hausnummer 48. Vermutlich beim Vorbeifahren prallte der Unfallfahrer gegen den hinteren Kotflügel der Fahrerseite. Zeugen, die Karambolage beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn - A45: Aquaplaning lässt Benz schleudern -

Zwei demolierte Fahrzeuge blieben nach einem Aquaplaningunfall gestern Abend (25.03.2019) auf der A45 bei Herborn zurück. Gegen 17.20 Uhr war der 45-jährige Fahrer eines Mercedes GLE von Hanau in Richtung Dortmund unterwegs. Auf der dreispurigen Strecke zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Herborn-West verlor der im Landkreis Göppingen lebende Benzfahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen schwarzen SUV und prallte in das Heck eines auf der rechten Spur fahrenden Opel. Der Benz durchfuhr anschließend den Straßengraben und überschlug sich. Sowohl der Unfallfahrer, als auch der 53-jähriger Bochumer im Opel Meriva blieben unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf ca. 42.000 Euro. Zudem wurde ein Warnbake in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Herborn-Merkenbach: Einbrecher scheitern an Türschloss -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher am Montagabend (25.03.2019) in der Straße "Mühlpfad" abgesehen. Im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr versuchten die Täter das Schloss der Haustür aufzubrechen. Das Schloss hielt stand und die Einbrecher flohen unerkannt. Der Hausbesitzer wird das Schloss auswechseln müssen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe Montagabend beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Seelbach: Nach Parkplatzrempler geflohen -

Auf dem Gelände des Rewe-Marktes in der Marburger Straße beschädigte ein Unbekannter einen dort abgestellten BMW. Am Samstag (23.03.2019), gegen 14.45 Uhr stellte die Besitzerin ihren schwarzen Dreier auf dem Parkplatz ab. Als sie vom Einkauf zurückkehrte bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an dem BMW. Vermutlich beim Ein- oder Ausparkte berührte der flüchtige Fahrzeugführer die Frontschürze auf der Beifahrerseite und verursachte einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise zu dem Fahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Einbruch über Balkontür scheitert -

Über die Balkontür versuchten Einbrecher in eine Wohnung in der Mozartstraße einzudringen. Am Samstagmorgen (23.03.2019) entdeckten die Bewohner des Mehrfamilienhauses die Hebelspuren an ihrer Tür. Wann genau die Diebe versuchten in die Wohnung einzudringen, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Personen beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Hyundai zerkratzt -

In den zurückliegenden zehn Tagen vergriffen sich Unbekannte an einem in der Kestnerstraße geparkten Hyundai. Die Täter trieben Kratzer in den Lack des roten i30, der in Höhe der Hausnummer 7 parkte. Die Reparatur des Schadens wird etwa 1.200 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen dem 14.03.2019 und dem 25.03.2019 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

