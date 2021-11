Feuerwehr Essen

FW-E: Küchenbrand in einer Grundschule

Bild-Infos

Download

Essen-Burgaltendorf, Holteyer Straße, 04.11.2021, 14:36 Uhr (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Essen zu einem Brand in einer Küche der Grundschule Burgaltendorf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Essen-Burgaltendorf war der Brand bereits gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich sieben Kinder sowie zwei Erzieher/innen in dem Betreuungsraum mit eingebauter Küchenzeile auf. Sie führten die Kinder sofort aus dem Gebäude. Durch den Hausmeister wurden in der Zwischenzeit erfolgreich Löschversuche mit einem Schaumlöscher unternommen. Da die Küche verraucht war und um eine weitere Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes zu verhindern, ging ein Trupp unter Atemschutz zur Kontrolle über eine Außentreppe in das Gebäude. Die Kinder sowie die Erzieher/innen wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise wurde durch das schnelle Eingreifen niemand verletzt. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell