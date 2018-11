FW-E: Zwei Verletzte nach Dachstuhlbrand an der Ripshorster Straße

Essen-Dellwig; Ripshorster Str.; 18.11.2018; 04:30 Uhr (ots) - Gegen 04:30Uhr erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Essen mehrere Anrufe, die einen Dachstuhlbrand in der Riphorster Straße in Dellwig meldeten. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte war der Straßenzug diffus verraucht und die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses stand im Vollbrand. Es stellte sich heraus, dass alle Bewohner des betroffenen Gebäudes bereits ihre Wohnungen verlassen hatten und sich gesammelt in einer Nebenstraße aufhielten um die Feuerwehr einzuweisen. Die Bewohner der Brandwohnung wurden vom Rettungsdienst und Notarzt mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Der ausgedehnte Dachstuhlbrand wurde zunächst mit einem Trupp unter Atemschutz erkundet und im Obergeschoss eingedämmt. Im Anschluss erfolgte die Brandbekämpfung über zwei Drehleitern im Außenangriff. Um ein mögliches Übergreifen auf den benachbarten Dachstuhl zu vermeiden, wurde im angrenzenden Haus ein weiterer Trupp zur Riegelstellung abgestellt. Die Anfahrt der Einsatzfahrzeuge gestaltete sich zum Teil schwierig, da durch eine Baustelle und die beengte Parksituation die Großfahrzeuge nur langsam rangieren konnten. Aufgrund der kalten Wetterlage wurde ein Bus der Ruhrbahn zur Einsatzstelle alarmiert, um die Bewohner im beheizten Bereich betreuen zu können. Im Laufe des Vormittags wird die Feuerwehr noch Brandnachschauen durchführen. Die Brandursache wird zurzeit von der Polizei ermittelt (SK).

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Pressestelle

Susanne Klatt

Telefon: 0201/12-39

Fax: 0201/228233

E-Mail: susanne.klatt@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell