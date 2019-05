Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Einladung IM NRW zur Präsentation des Lagebildes Clankriminalität

40217 Düsseldorf (ots)

An die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Online-Medien

Einladung zum Presse- und Fototermin Präsentation Lagebild Clankriminalität

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum ersten Mal hat das Landeskriminalamt ein Lagebild zur Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen erstellt. Am morgigen Mittwoch wird Innenminister Herbert Reul diese Analyse gemeinsam mit dem Abteilungsleiter "Organisierte Kriminalität" im Landeskriminalamt, Thomas Jungbluth, im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen.

Zeit: Mittwoch, 15. Mai 2019, 14.00 Uhr Ort: Landeskriminalamt, Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf

Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein.

WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund der besonderen Sicherheitsvorkehrungen im LKA bitten wir alle Berichterstatter, sich bis Mittwoch, 15. Mai 2019, 11.00 Uhr unter Telefon 0211/939-6666 oder per E-Mail an pressestelle.lka@polizei.nrw.de zu akkreditieren. Bitte halten Sie am Eingang des LKA außerdem einen gültigen Presseausweis, Personalausweis oder Reisepass bereit.

Mit freundlichen Grüßen

Gerrit Weber Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen



Telefon: 0211/8712301

E-Mail: pressestelle@im.nrw.de

http://www.im.nrw.de/

Original-Content von: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell