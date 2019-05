Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Einladung zum Landesweiten Kontrolltag "Ablenkung im Straßenverkehr"

40217 Düsseldorf (ots)

die Zahl der Verkehrsunfälle durch Ablenkung steigt seit Jahren dramatisch an. Immer häufiger werden Menschen schwer verletzt oder kommen gar zu Tode, weil sie ihr Smartphone zum Telefonieren oder zum Schreiben von Nachrichten nutzen. Innenminister Herbert Reul wird am kommenden Mittwoch im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle der Polizei auf den landesweiten Kontrolltag "Ablenkung im Straßenverkehr" hinweisen und die neue Kampagne "Lenk dich nicht app. Kein Handy am Steuer" vorstellen.

Zeit: Mittwoch, 8. Mai 2019, 9:00 Uhr Ort: Batteriestraße /Kreuzung Hammer Landstraße und Hessentordamm, 41460 Neuss

