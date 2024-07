POL-WOB: Polizei Wolfsburg führt Verkehrskontrollaktion durch

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Im Holze 01.07.2024, 23:30 Uhr Unbekannte raubten am späten Abend des 01.07.24 einen 21-Jährigen in der Straße Im Holze in Wolfsburg aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei sucht Zeugen. Der 21 Jahre alter Wolfsburger saß in einer auf dem dortigen Spielplatz befindlichen Holzhütte und hörte Musik, als sich ...

