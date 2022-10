Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raubüberfall am Schillerteich - Jugendlichen Mobiltelefone entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Am Mühlengraben

26.10.2022, 15.00 Uhr

Ein Raubüberfall auf zwei Jugendliche ereignete sich am Mittwochnachmittag in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes am Schillerteich, nahe der Straße Am Mühlengraben.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand wurden gegen 15.00 Uhr ein 15 Jahre alter und ein 17 Jahre alter Jugendlicher von zwei, ihnen unbekannten männlichen Personen angesprochen.

Während einer der beiden Unbekannten die beiden Jugendlichen ablenkte sprühte der zweite Unbekannte ihnen plötzlich Reizgas in die Augen. Sodann wurde den beiden Jugendlichen ihr Mobiltelefon entrissen und die unbekannten Täter flüchteten.

Die Opfer begaben sie sich nach Hause, von wo aus die Polizei alarmiert wurde.

Nach Aussagen der Opfer waren beide Personen 25 bis 30 Jahre alt.

Die eine Person war etwa 170 cm groß, von schlanker Gestalt und hatte einen Vollbart. Bekleidet war der Unbekannte mit schwarz-roten Hoodie, einer dunklen Jeans und dunklen Sportschuhen. Vor dem Gesicht trug der Täter eine medizinische Maske und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Die zweite Person war etwa 190 cm groß, von schlanker, eher dünner Gestalt und hatte ein eher südeuropäisches Aussehen. Der Unbekannte war mit einem dunklen Hoodie, einer dunklen Jogginghose, beigen Sportschuhen und einem dunklem Base-Cap bekleidet. Auch dieser Täter trug eine medizinische Maske vor dem Gesicht.

Da die Tat sich zu einer Uhrzeit geschah an der der Schillerteich stark von Freizeitsportlern, Radfahrern, Fußgänger und Hundebesitzern frequentiert wird, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen die Tat beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell