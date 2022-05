POL-WOB: Fahrt in Schlangenlinien - Fahrzeugführer mit 2,03 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Vorsfelde, Meinstraße 28.04.2022, 10.00 Uhr Ein Unbekannter hat am Donnerstagvormittag versucht in einem Discounter in der Meinstraße einer 85 Jahre alten Seniorin die Handtasche zu entwenden. Die ältere Dame war gegen 10.00 Uhr in dem Discounter zwischen den Straßen Zum Heidgarten und Herrmann-Löns-Straße zum Einkaufen unterwegs. Hier bemerkte sie, wie ein Unbekannter sich an ihrer ...

