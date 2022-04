Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Täter scheitern bei Einbruchsversuch in Einfamilienhaus Königslutter OT Bornum, Elmring 17.04.2022; 19:00 Uhr - 18.04.2022; 06:30 Uhr

Helmstedt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zwischen Ostersonntag und Ostermontag unberechtigten Zugang zu einem Einfamilienhaus während die Familie in den oberen Etagen noch schlief. So zerstörten sie ein nach Innen gekipptes Fenster und brachen dieses aus seiner Fassung. Im Anschluss konnte Zutritt zu einem Heizungsraum erlangt werden. Da der Heizungsraum jedoch in sich verschlossen war und somit kein weiterer Zugang zu anderen Räumen erlangt werden konnte, ließen die Täter von der weiteren Tatbegehung ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es wurden keine Gegenstände aus dem Objekt entwendet.

