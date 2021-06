Polizei Wolfsburg

POL-WOB: "Hut ab - Helm auf!" - Radfahrende im Blick Verkehrssicherheitstag 19.06.2021

Wolfsburg (ots)

Im Rahmen der seit dem Jahr 2018 von der Innenministerkonferenz ins Leben gerufenen Aktion sicher.mobil.leben ist der Schwerpunkt in diesem Jahr "Radfahrende im Blick". Hierzu fand bereits am 05.Mai 2021 ein bundesweiter Aktionstag mit einer Vielzahl an Kontrollen und Aktionen statt. Die Polizeidirektion Braunschweig und somit auch die Polizei Wolfsburg hat die Schwerpunktsetzung bis zum Verkehrssicherheitstag am 19.Juni 2021 fortgesetzt.

Im Stadtbereich Wolfsburg ist im letzten Jahr die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrenden im Vergleich zum Vorjahr zwar von 137 auf 127 leicht zurückgegangen, aber die Anzahl der Schwerverletzten hat von 10 auf 22 deutlich zugenommen.

Oft sind Verkehrsunfälle mit Radfahrenden nicht zwingend von den eigenen Fähigkeiten abhängig: In drei von vier Fällen ist der Unfallgegner ein Auto. Heutzutage unterschätzen Autofahrer häufig die Geschwindigkeit herannahender Pedelecs, die sich Dank der Motorunterstützung wesentlich schneller nähern.

Ebenso wichtig ist, dass Zweiradfahrende mit ausreichend Abstand überholt, an Einmündungen auf querende Radfahrer geachtet wird und dass Rad- und Gehwege nicht zum Parken und Halten von Kfz genutzt werden.

Gerade jetzt, wo pandemiebedingt die Radfahrausbildung an Schulen und Fahrradprogramme für Kinder entfallen sind, sollten Erwachsene als Vorbilder für richtiges Verhalten im Straßenverkehr fungieren.

Die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Wolfsburg, Frau Polizeioberkommissarin Silke Hitschfeld, erklärt, wie wichtig es ist, einen Fahrradhelm zu tragen. "Ein Helm schützt nicht nur die jüngeren Fahrradfahrer, besonders ältere Menschen, bei denen das Risiko auf dem Fahrrad ums Leben zu kommen um ein Mehrfaches höher liegt, sollten diesen tragen. Der Fahrradhelm hilft, schwerwiegende Kopfverletzungen bei einem Sturz zu verhindern."

Die Polizei Wolfsburg möchte gemeinsam mit vielen Wolfsburger Persönlichkeiten für das Tragen eines Fahrradhelmes werben. Stellvertretend hierfür stehen Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Brigitte Fahse (GSV Hattorf), Cinzia Rizzo (Tanzendes Theater), Pia-Sophie Wolters (VfL Wolfsburg) und Xaver Schlager (VfL Wolfsburg).

Der diesjährige Verkehrssicherheitstag findet online statt. Viele Aktionen sind in den sozialen Netzwerken zu verfolgen. Real wäre es schön, wenn in Zukunft auf den Zweirädern nicht nur unsere Wolfsburger Prominenten, sondern möglichst viele Radfahrende mit einem Helm angetroffen werden.

