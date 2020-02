Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte brechen Baucontainer im Industriegebiet Heinenkamp auf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Industriegebiet Heinenkamp, Hohenbüchen 11./12.02.20

In der Nacht zum Mittwoch wurde im Wolfsburger Industriegebiet Heinenkamp ein Baucontainer aufgebrochen. Die Unbekannten Täter erbeuteten mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Den Ermittlungen nach öffneten die Täter zunächst einen Zaun der Baustelle in der Straße Hohenbüchen gewaltsam. Danach wurde ein Schloss einer Containertür zerstört. Zu der Beute gehören Spezialarbeitsgeräte wie Laserwerkzeuge und Rüttelstampfer. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die zuständige Polizei Fallersleben unter der Rufnummer 05362-967000.

