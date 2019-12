Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Baumarktdiscounter - Täter kamen über das Dach

Wolfsburg (ots)

Lehre, OT Flechtorf, Alte Berliner Straße 08.12.2019, 20.43 Uhr

Unbekannte sind am Sonntagabend in einen Baumarktdiscounter in der Straße Alte Berliner Straße eingebrochen. Gegen 20.43 Uhr ging bei der Polizei ein Alarm über einen möglichen Einbruch in den Discounter in Flechtorf ein. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und umstellte umgehend den Markt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch im Objekt befinden, wurde zusätzlich ein Hubschrauber angefordert. Bei einer anschließenden Begehung des Marktes wurde festgestellt, dass sich die Unbekannten über das Dach Zutritt zum Gebäude verschafft hatten. In einem Büroraum hatten die Unbekannten versucht, mit brachialer Gewalt einen Tresor zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Möglicherweise wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört, denn es konnten keinen Personen mehr im Gebäude angetroffen werden. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Ermittler der Polizei interessiert in diesem Zusammenhang, ob Anwohner, Autofahrer, oder Hundebesitzer, die mit ihrem Hund unterwegs waren, verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

