POL-WOB: Ladendiebstahl - Mann rennt mit gefülltem Einkaufskorb davon

Wolfsburg, OT Heiligendorf, Neue Straße 23.05.2019, 19.00 Uhr

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Donnerstagabend in einem Lebensmitteldiscounter an der Neue Straße in Heiligendorf. Gegen 19.00 Uhr hielt sich ein unbekannter männlicher Kunde mit einem prall gefüllten Einkaufskorb im Discounter auf. Doch anstatt wie die meisten anderen Kunden ihre Waren an der Kasse zu bezahlen, verließ dieser Unbekannte unter Umgehung der Kasse den Discounter. Zwei Angestellte riefen noch lauf hinter dem Unbekannter her, doch dieser beschleunigte seinen Gang, verließ den Laden und lief mit seinem gefüllten Einkaufskorb über den Parkplatz in Richtung neue Straße davon. Was sich alles genau in dem Einkaufskorb befand und wie hoch der Gesamtschaden ist, kann derzeit nicht genau gesagt werden.

Der Unbekannte war etwa 165 cm groß, etwa 45 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er war mit einer blauen Jogginghose und schwarzen Schuhen, sowie einem blauen Cap bekleidet. Der Unbekannte hatte einen 3-Tage-Bart und insgesamt ein osteuropäisches Aussehen.

Die Polizei hofft darauf, dass andern Kunden, Passanten oder Autofahrern der Unbekannte mit seinem Einkaufskorb aufgefallen ist. Möglicherweise ist er in ein Fahrzeug gestiegen, welches auf der Neue Straße oder der Straße Steinweg abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizeistation in Fallersleben unter der Rufnummer 05362/96700-0 entgegen.

