POL-WOB: Helmstedt - Dachstuhl gerät in Brand

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 19.05.2019, 14.50 Uhr

Am Sonntagnachmittag, um 14.50 Uhr, wurde von einer Bewohnerin eines Zweifamilienhauses in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein Brand bemerkt. Ein unmittelbar an dem Wohnhaus stehender Busch brannte aus noch ungeklärter Ursache.

Die Zeugin alarmierte zunächst die anderen Hausbewohner, so dass diese zügig und unverletzt das Objekt verlassen konnten.

Weiterhin wurden Feuerwehr und Polizei verständigt, die kurz darauf eintrafen.

Schon in dieser kurzen Zeitspanne waren die Flammen an der Hausfassade nach oben gestiegen und hatten hier ein Fenster und Teile des Dachstuhls beschädigt.

Das Feuer konnte von den Freiwilligen Feuerwehren aus Helmstedt und Emmerstedt schnell gelöscht werden.

Zur Höhe des Sachschadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Beide Wohnungen sind weiterhin bewohnbar.

Die Polizei in Helmstedt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

