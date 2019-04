Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Grasleben - Einbruch im Rathaus

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Bahnhofstraße 26.04.2019, 13.30 Uhr - 29.04.2019, 06.00 Uhr

Einbrecher drangen in der Zeit von Freitagmittag, 13.30 Uhr, bis Montagmorgen, 06.00 Uhr, in das Rathaus der Samtgemeinde Grasleben in der Bahnhofstraße ein.

Die Täter konnten ein Seitenfenster gewaltsam öffnen und so in die Räumlichkeiten gelangen. Hier richteten sie weiteren Sachschaden an, als sie die Büros durchsuchten und dabei Schränke und Schubladen öffneten. Dabei fiel den Unbekannten ein Laptop und ein geringer Bargeldbetrag in die Hände.

Die Höhe des Sachschadens am und im Gebäude beläuft sich auf 1.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Wochenende, insbesondere in den Abendstunden, verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich mit der Polizeidienststelle in Grasleben unter der Telefonnummer 05357-960490 in Verbindung zu setzen.

