Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wendhausen - Einbruch in Kindergarten

Wolfsburg (ots)

Lehre, OT Wendhausen, Schulstraße 26.04.2019, 16.00 Uhr - 28.04.2019, 15.30 Uhr

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, in einen Kindergarten in der Gemeinde Lehre ein.

Die Einbrecher drangen in die in der Schulstraße im Ortsteil Wendhausen gelegene Einrichtung ein, nachdem es ihnen gelungen war ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Danach durchsuchten sie die Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke und Schubladen. Dabei richteten sie weiteren Sachschaden an. Die Schadenshöhe steht zurzeit noch nicht fest. Ob, bzw. was sie dabei erbeuteten, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schulstraße gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lehre unter der Telefonnummer 05308-406990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell