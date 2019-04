Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW Touran gestohlen

Wolfsburg (ots)

OT Westhagen, Hallesche Straße 25.04.2019, 18.30 Uhr - 26.04.2019, 01.00 Uhr

PKW-Diebe hatten es auf einen 12 Jahre alten VW Touran abgesehen und haben diesen in der Zeit von Donnerstagabend, 18.30 Uhr, bis Freitagnacht, 01.00 Uhr im Stadtteil Westhagen entwendet.

Der graue PKW war von seinem Eigentümer am Abend auf einem Hausparkplatz in der Halleschen Straße abgestellt worden. Als er zufällig in der Nacht nach seinem Fahrzeug sah, stellte er den Diebstahl fest und meldete ihn umgehend der Polizei.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf 4.500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Halleschen Straße oder in unmittelbarer Nähe von PKW dieses Typs bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Wolfsburger Polizei unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

