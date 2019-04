Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Leichtkraftradfahrer stoßen zusammen - zwei Verletzte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimke, Kreisstraße 5 17.04.2019, 15.20 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer-, einem leichtverletzten Motorradfahrer und zwei beschädigten Leichtkrafträdern kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Kreisstraße 5 zwischen Nordsteimke und Wolfsburg. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr ein 17 Jahre junge Mann aus Wolfsburg gegen 15.20 Uhr mit seinem orange-weißen Leichtkraftrad der Marke KTM die Kreisstraße 5 aus Richtung Hehlingen kommend in Richtung Wolfsburg. Vor ihm fuhr in gleicher Fahrtrichtung ein ebenfalls 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer auf seiner blau-schwarzen MBK, MT 125. Als die Lichtsignalanlage an der Einmündung zur Hehlinger Straße von Grün auf Gelb sprang stoppte der vorne fahrende Kradfahrer seine blau-schwarze MBK ab, um sein Fahrzeug bei Rot rechtzeitig zum Stehen zu bekommen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende Kradfahrer auf seiner KTM zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das haltende Krad auf. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass er von seiner KTM auf die Fahrbahn katapultiert wurde. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen dem Wolfsburger Klinikum zugeführt werden. Der zweite Kradfahrer wurde ebenfalls verletzt und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Leichtkrafträder wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen.

