Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Farbschmierereien in Hattorf - Schaltkästen mit roter Farbe überzogen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hattorf, Heiligendorfer Straße 30.03.2019, 00.00 Uhr - 31.03.2019, 08.30 Uhr

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch farbliche Umgestaltung von Ampelschalt- und oder Kommunikationsverteilerkästen kam es am vergangenen Wochenende in Hattorf. Dabei ist die Tatzeit noch nicht genau eingrenzbar. Fest steht, dass die Farbschmierereien am Sonntagmorgen gegen 08.30 Uhr bemerkt wurden. Im Rahmen dieser Farbgestaltung wurde der private Zaun eines Hausbesitzers ebenfalls in Mittleidenschaft gezogen. Was die rote Farbe, die in Banderolenmanier oder Komplettanstrich aufgetragen wurde ist derzeit ebenso unklar wie die Zahl 1913, welche auf einem Kasten zu lesen ist. Die Kästen stehen entlang der Heiligendorfer Straße in Höhe der Fußgängerampel zum Mehrgenerationenhaus, einer dortigen Gärtnerei und an den Abzweigungen zu den Straßen Krugstraße, Dingelberg und Osterberg. Wie hoch der angerichtete Schaden ist kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei hofft darauf, dass Dorfbewohnern, Hundebesitzern beim Gassi gehen mit ihrem Hund oder aber auch Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation in Fallersleben, Rufnummer 05362/96700-0.

