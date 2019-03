Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Ladendiebe ertappt

Gütersloh (ots)

Rietberg (CK) - Am Donnerstagmittag (28.02., 11.55 Uhr) hielten sich zwei 42 und 43 Jahre alte Männer mit Wohnsitz in Georgien in einem Einkaufsmarkt an der Wiedenbrücker Straße 21 auf.

Hier beobachteten Mitarbeiter des Geschäfts das Duo beim Diebstahl von mehreren Schachteln Zigaretten im Kassenbereich. Den Mitarbeitern gelang es nach der Tat, einen der Männer bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten festzuhalten; der zweite verließ das Geschäft und konnte durch die Beamten in einem Auto auf dem Parkplatz des Marktes angetroffen werden.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Rheda-Wiedenbrück gebracht, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen.

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurden gegen die beiden Männer eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell