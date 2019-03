Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendiebe in der Innenstadt festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen meldeten am MItwochnachmittag (27.02., 14.30 Uhr) einen Ladendiebstahl in der Innenstadt. Zeugen berichteten von einem Ladendiebstahl eines Mannes, welcher in der Kosmetikabteilung eines größeren Kaufhauses an der Berliner Straße beobachtete worden war. Anschließend stieg der bis dahin unbekannte Mann in ein wartendes Auto an der Blessenstätte. Das von Zeugen beschriebene Auto konnte wenig später durch Polizeibeamte an der Blessenstätte angehalten werden. Insgesamt waren zwei Personen in dem Auto. Der zuvor bei dem Ladendiebstahl beobachtete Mann war nicht mehr in dem Wagen. Dieser, sowie ein vierter der Gruppe zugehöriger Mann, konnten in der unmittelbaren Nähe angetroffen werden.

In dem Auto der Männer sind original verpackte Kosmetikprodukte im deutlich dreistelligen Wert aufgefunden worden. Teile davon konnten noch am Nachmittag verschiedenen Geschäften in der Innenstadt zugeordnet werden.

Bei den Männern, die ersten Erkenntnissen nach gemeinschaftlich tätig waren, handelt es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 23 bis 35 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen. Zwei Tätern, im Alter von 32 und 23 Jahren, konnte eine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Sie wurden einem Richter vorgeführt. Anschließend wurden sie wieder entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell