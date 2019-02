Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Velpke Verkehrsunfall in der Schöninger Straße in Helmstedt Einbruch in Baumarkt

Helmstedt (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Velpke

Am 23.02.2019, gegen 22:15 Uhr, befuhr der verursachende PKW die Neuenhäuser Straße in Velpke. Dort kollidierte er mit 2, am Fahrbahnrand abgeparkten, PKW. An allen 3 Fahrzeugen entstand, zum Teil, erheblicher Sachschaden. Der Verursacher setzte nach der Kollision seine Fahrt, bis zu seiner Wohnanschrift, fort, wo er seinen PKW abstellte. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den PKW, aufgrund von mehreren Zeugenangaben, dort feststellen. Der Verursacher wurde schlafend in seinem Wohnhaus angetroffen. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Fahrzeugführer muss sich jetzt bezüglich einer Unfallflucht und einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall in der Schöninger Straße in Helmstedt

Ein 24-jähriger Helmstedter befuhr am 24.02.2019, gegen 03:15 Uhr, die Schöninger Straße in Helmstedt. Dort hatte ein, zunächst unbekannter, Täter ein Verkehrszeichen auf die Fahrbahn gestellt. Dies wurde durch den Beteiligten übersehen, sodass er mit dem VZ kollidierte. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden. Da vor Ort keine Hinweise auf den Verursacher erlangt werden konnten, hofft die Polizei auf Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Helmstedt.

Einbruch in Helmstedter Baumarkt

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen, vermutlich mehrere, unbekannte Täter in den Aussenbereich eines ansässigen Baumarktes, in der Werner-von-Siemens-Straße, ein. Von dort gelangten sie an eine Außenscheibe, welche durch einen unbekannten Gegenstand, eingeschlagen wurde. Hinter der Verglasung befanden sich diverse Gartengeräte, die von dem/den Täter-n entwendet wurden.

