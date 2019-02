Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Überfall auf 37-Jährigen - Geldbörse geraubt

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Bundesstraße 1 14.02.2019, 23.55 Uhr

Ein 37 Jahre alter Mann aus Königslutter wurde am späten Donnerstagabend Opfer eines hinterlistigen Raubüberfalls. Der 37-Jährige war am Abend in der Königslutteraner Innenstadt unterwegs. Nachdem er gegen 23.30 Uhr eine Lokalität in der Westernstraße verlassen hatte, begab er sich fußläufig auf dem Radweg entlang der B 1 in Richtung Sunstedt.

Hier begegneten ihm zwei unbekannte männliche Personen. Nachdem die Personen ihn passiert hatten, erhielt der 37-Jährige einen Schlag auf den Hinterkopf, so dass er zu Boden stürzte. Noch während er auf dem Boden lag, entnahmen die beiden Unbekannten seine Geldbörse und flüchteten auf der B 1 in Richtung Königslutter und über den Verbindungsweg in Richtung Klinkenberg.

Ein Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 170 cm groß. Er war von schlanker Gestalt und trug eine dunkle Jeans, helle Turnschuhe, sowie eine dunkle Wollmütze mit Bommel. Auffällig war seine dunkle Jacke mit der Rückenaufschrift "Nike".

Der zweite Täter war ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er trug eine dunkle Wollmütze ohne Bommel auf dem Kopf und war mit einer dunklen Hose, sowie dunklen Jacke bekleidet. Auffällig waren seine dunklen Schuhe, die hinten die Aufschrift "Nikers" aufwiesen.

Der Überfallene alarmierte umgehend die Polizei, die wenige Minuten später am Ort war und den Sachverhalt aufnahm. Bei dem Überfall zog sich der 37-Jährige leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Versorgung.

Die Polizei hofft darauf, ob Passanten oder Autofahrern verdächtige Personen an der B 1 aufgefallen sind. Möglicherweise tauchten die beiden Personen noch später in Lokalitäten in Königslutter auf und brüsteten sich mit ihrer Tat. Hinweise bitte an die Polizei in Königslutter unter der Rufnummer 05353/94105-0.

