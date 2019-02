Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt - Falsche Handwerker unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Roter Torweg, Sonnenweg, Bergweg, Birkenweg, u. w. 08.02.2019, 13.45 Uhr

Die Polizei Helmstedt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach falschen Handwerkern. Am vergangenen Freitag, um 13.45 Uhr, wurde ein 80 Jahre alter Bewohner im Bergweg an der Haustür von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab sich als Handwerker aus und bot seine Dienstleistung für diverse Arbeiten auf dem Grundstück oder am Haus an. Der Senior lehnte das Angebot entschieden ab. Der Mann verschwand kurz darauf und stieg zu zwei weiteren männlichen Personen, die in einem älteren weißen Kastenwagen in der Nähe auf ihn gewartet hatten. Von diesem Fahrzeug konnte durch die alarmierte Polizei noch das Kennzeichenfragment "SHG", was für Stadthagen im Landkreis Schaumburg steht, ermittelt werden. Fahrzeug und Insassen wurden im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung jedoch nicht mehr angetroffen. Zurzeit ist davon auszugehen, dass es sich bei diesen Männern um Betrüger handelt, die ihre Arbeiten zu überhöhten Preisen anbieten oder bei entsprechender Gelegenheit versuchen ihre Opfer zu bestehlen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Handwerkern oder deren Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05351-5210 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell