Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg: VW Polo gerät in Gegenverkehr - Unfall mit 15.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kästorf, K 46 14.02.2019, 16.45 Uhr

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 auf der Kreisstraße 46 bei Kästorf ereignete. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand befuhr eine 36 Jahre alte Wolfsburgerin mit ihrem VW Polo die K 46 aus Brackstedt in Richtung Kästorf. Ihr entgegen befuhr ein 39 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Uelzen mit einem mit vier weiteren Personen besetzten grauen VW Bus die K 46. Kurz vor der Einmündung zur Hubertusstraße, im Bereich einer Rechtskurve gerät die 36-Jährige, aus noch nicht geklärter Ursache, plötzlich nach links in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden lenkt der 39 VW-Busfahrer sein Fahrzeug noch nach rechts, so dass es lediglich zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge kommt. Bei dem Zusammenstoß wurde die Polo-Fahrerin verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht, wo sie nach kurzer Untersuchung aber gleich wieder entlassen werden konnte. Bei dem Verkehrsunfall entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mindestens 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

