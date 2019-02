Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mackendorf - Ursache des Carportbrands ermittelt

Wolfsburg (ots)

Bahrdorf, OT Mackendorf, Döhrener Straße 14.02.2019

Zum Brand eines Carports war es in der Nacht zu Mittwoch, um 03.45 Uhr, in der Gemeinde Bahrdorf, im Ortsteil Mackendorf gekommen (wir berichteten). Die Hausbewohner, zwei Frauen im Alter von 42 und 72 Jahren, hatten sich dabei, nachdem sie selbst den Notruf abgesetzt hatten, unverletzt ins Freie retten können. Das Feuer konnte von den Feuerwehren aus Mackendorf, sowie den umliegenden Orten Bahrdorf, Saalsdorf, Groß Twülpstedt sowie Grasleben schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Am Donnerstagnachmittag wurde der beschlagnahmte Brandort von den Ermittlern der Polizei Helmstedt, sowie einem externen Brandsachverständigen aufgesucht. Nach der Auswertung der vorhandenen Spuren gehen die Beamten davon aus, dass noch nicht vollständig erkaltete Asche in einen Müllbehälter aus Kunststoff gefüllt worden war. Dieser wiederum wurde durch die Hitze im Laufe der Nacht entzündet und geriet in Brand. Die Flammen griffen dann auf den hölzernen Carport über, unter dem weiteres brennbares Material gelagert wurde.

Die Höhe des Sachschadens wird von den Ermittlern mit 10.000 Euro angegeben.

