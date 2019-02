Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Pkw-Führer beschädigt zwei Fahrzeuge und flüchtet

Helmstedt (ots)

Der noch unbekannter Fahrer eines grauen Alfa verursachte am frühen Samstag Morgen einen Verkehrsunfall. Gegen 03:00 Uhr stieß der Unbekannte in der Straße Stendeklee gegen zwei geparkte Fahrzeuge und entfernte sich anschließend unter Zurücklassung seines Pkw vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

