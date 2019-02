Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnhauseinbruch in Lehre

Wolfsburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Campenstraße in Lehre, kam es zwischen Samstag, den 09. Februar, 18:50 Uhr und Sonntag, 10. Februar, 01:15 Uhr. Die Unbekannten hebelten ein Fenster zum Gebäude auf und entwendten aus den Rämen diversen Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: lfz@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell