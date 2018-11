POL-KA: (CW) Calw - Zwei versuchte Pkw-Aufbrüche

Calw (ots) - In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Calw sowohl in der Weiherstraße als auch im Steckenäckerle versucht ein Auto aufzubrechen. Am frühen Samstagmorgen stellte in der Weiherstraße ein Ford-Besitzer fest, dass an seinem Pkw eine Scheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug dürfte nichts entwendet worden sein, wie auch bei einem VW, dessen Beifahrerscheibe im Steckenäckerle ebenfalls eingeschlagen wurde. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe dürften die Taten zusammenhängen. Wer diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/161-0 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell