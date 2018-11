POL-KA: (PF) Pforzheim - Junger Mann sucht nach vorausgegangener Schlägerei mit mehreren Beteiligten noch immer Streit

Karlsruhe (ots) - In den Morgenstunden des vergangenen Samstags kam es nach Zeugenaussagen vor einer Diskothek in der Mannheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Gruppen. Nach der Festnahme des Hauptverdächtigen störten dessen Freunde die Arbeit der Beamten des Polizeireviers Nord, so dass es in der Folge zu einer weiteren Festnahme nach einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten kam. Gegen 04:40 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu einer mutmaßlichen Schlägerei vor der Diskothek gerufen. Zeugen berichteten vor Ort, dass es zwischen zwei Gruppen in der Diskothek zu verbalem Streit gekommen sei, und dieser Streit handfest außerhalb der Diskothek ausgetragen worden sei. Der in der Folge festgenommene 18-Jährige steht im Verdacht einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Die Freunde des Beschuldigten erschienen im Anschluss auf dem zuständigen Polizeirevier und verhielten sich dermaßen laut und störend, dass sie des Hauses verwiesen werden mussten. Ein, in der Folge dieser Aktion Festgenommene, 20-Jähriger versuchte dabei einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Er muss sich nun wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

