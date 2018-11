POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Körperverletzung bei Junggesellenabschied

Ubstadt-Weiher (ots) - Durch mehrere Schläge mit einem Bierkrug wurde in der Samstagnacht ein Mann in einem Gasthaus in Ubstadt-Weiher leicht verletzt. Eine Gruppe junger Männer feierte in der Samstagnacht den Junggesellenabschied in einem Gasthaus in der Hauptstraße. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es während des Abends zu verbalen Streitigkeiten zwischen der Gruppe und zwei Gasthausbesuchern. In der Folge schlug ein 27 Jahre alter Gast einem 25-jährigen Mann aus der Junggesellengruppe mehrmals mit einem Bierkrug auf den Kopf. Dieser wurde dadurch leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Florian Moreau, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell