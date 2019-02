Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lackiererei - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Sudammsbreite 07.02.2019, 17.30 Uhr - 08.02.2019, 05.59 Uhr

Zu einem Einbruch in eine Lackiererei in der Straße Sudammsbreite kam es in der Zeit zwischen Donnerstagabend 17.30 Uhr und Freitagmorgen 05.59 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter in der Nacht zum Freitag auf das Gelände der Firma. Hier begaben sie sich an die Gebäuderückseite und öffneten mit zerstörerischer Kraft die Tür zu einer Werkstatthalle. Anschließend durchsuchten die Täter die Halle und die dazugehörigen Räume und Büros nach wertvoller Beute. In einem Büro entdeckten sie einen Tresor, den sie ebenfalls mit brachialer Gewalt öffneten. Den darin befindlichen geringen Bargeldbetrag entwendeten sie. Anschließend verließen die Täter den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen haben. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

