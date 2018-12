POL-WOB: Velpke: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots) - Velpke, Birkenweg 06.12.2018, 16.45 Uhr - 06.12.2018, 21.45 Uhr

Bisher unbekannte Täter drangen am Donnerstag, in der Zeit von 16.45 Uhr bis 21.45 Uhr, in eine Wohnung im Birkenweg in Velpke ein. Die Täter gelangten in Abwesenheit der Bewohner auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Hier gingen sie zur Rückseite des Gebäudes und kletterten auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung. Dort öffneten sie gewaltsam die Balkontür und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Von den Tätern wurden im Anschluss Schränke und Schubladen geöffnet und alle Zimmer durchsucht. Dabei konnten sie Bargeld und Schmuck erbeuten. Eine Schadenshöhe kann noch nicht angegeben werden, sie dürfte aber vermutlich im vierstelligen Bereich liegen. Als die 81-jährige Mieterin der Wohnung am Abend nach Hause zurückkehrte und den Einbruch bemerkte, war sie davon geschockt. Hilfsbereite Nachbarn riefen zur weiteren gesundheitlichen Versorgung der Frau einen Rettungswagen, der sie ins Krankenhaus Wolfsburg brachte. Zeugen, die im Laufe des Tages verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Velpke gesehen haben, werden gebeten sich mit der Wolfsburger Polizei unter der Rufnummer 05361-46460 oder der Dienststelle in Velpke in Verbindung zu setzen.

