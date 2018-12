POL-WOB: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Fallersleben, Hafenstraße 05.12.2018, 07.00 Uhr - 10.00 Uhr

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochvormittag zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Hafenstraße ereignete. Nach polizeilichem Kenntnisstand parkte der Fahrzeugführer eines roten Alfa Romeo rückwärts in eine Parklücke am Fahrbahnrand ein. Hierbei unterschätzte er offensichtlich die Größe der Parklücke und touchierte dabei den hinter ihm und vor ihm stehenden Wagen. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um jeweils einen VW Golf, einer dort ansässigen Firma. Anschließend ließ der Fahrzeugführer sein Fahrzeug schräg in der Parklücke zurück und flüchtete. Eine genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Da die Hafenstraße zu der Zeit stark frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass andere Fahrzeugführer etwas beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation Fallersleben Rufnummer 05362/96700-0.

