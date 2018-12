POL-WOB: Lehre - 49-Jähriger Fahrzeugführer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Wolfsburg (ots) - Lehre, OT Wendhausen, L 295 / L 635 02.12.2018, 13.55 Uhr

Am Sonntag, um 13.55 Uhr, wurde ein 49 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Helmstedt durch Beamte der Polizei Königslutter gestoppt. Der Mann war mit seinem VW Polo auf der L 295 in der Ortschaft Wendhausen in Richtung Essehof unterwegs, als er kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch im PKW fest. Der 49-Jährige erbrachte bei einem sich anschließenden Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,25 Promille. Weiterhin wurde durch die Polizisten festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde daraufhin auf der Polizeidienststelle in Wolfsburg durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Es wurden zwei Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

