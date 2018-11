POL-WOB: Helmstedt - Mann nach Discobesuch beraubt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Papenberg/Kirchstraße 18.11.2018, 06.55 Uhr

Die Helmstedter Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls der sich am Sonntagmorgen, um 06.55 Uhr, ereignet hat. Opfer ist ein 20 Jahre alter Mann aus Helmstedt. Dieser hatte zuvor in einer Diskothek am Papenberg gefeiert. Als er sich danach vor der Disko aufhielt wurde er von zwei Männern angesprochen und in einen Hinterhof im Bereich der Kirchstraße geführt. Hier wurde er von den beiden Unbekannten bedroht und mehrfach geschlagen. Dabei entwendeten die Täter seine Armbanduhr und das Portmonee. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Zum Wert der Beute können keine Angaben gemacht werden. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren handeln. Beide sollen etwa 180 cm groß sein. Einer hatte ein südeuropäisches Aussehen, der andere dunkle Haut. Die Polizei Helmstedt bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05351-5210 zu melden.

