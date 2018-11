POL-WOB: Süpplingen - Autofahrer mit 1,52 Promille überschlägt sich

Wolfsburg (ots) - Süpplingen, B 1 17.11.2018, 23.55 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Samstag, um 23.55 Uhr, auf der Bundesstraße 1. Hier war ein 36 Jahre alter Helmstedter mit seinem VW Polo, aus Helmstedt kommend, in Richtung Süpplingen gefahren. Dabei kam er zunächst leicht von der Fahrbahn ab, so dass er zwei Leitpfosten auf dem angrenzenden Grünstreifen überfuhr und beschädigte. Da er nun aber Gegenlenkte, geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Der Polo rutschte in den Straßengraben, wo er sich überschlug und erst 50 Meter weiter auf einem Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer konnte sich anschließend selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest erbrachte er ein Ergebnis von 1,52 Promille. Ihm wurde daraufhin im Krankenhaus Helmstedt eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der VW Polo musste im Anschluss abgeschleppt werden. An ihm entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1.500 Euro.

