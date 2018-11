POL-WOB: Königslutter - Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots) - Königslutter, OT Rhode, Kirchberg 18.11.2018, 12.30 Uhr - 18.30 Uhr

Die Polizei Königslutter sucht Zeugen zu einem Wohnhauseinbruch, der sich am Sonntag, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Ortsteil Rhode ereignet hat. Unbekannte Täter nutzten hier die Abwesenheit der Eigentümer eines Einfamilienhauses im Kirchberg aus und drangen gewaltsam über ein Fenster in das Objekt ein. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer und konnten hierbei Schmuck und etwas Bargeld erbeuten. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Königslutter unter der Rufnummer 05353-941050 zu melden

