POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 10.02.2024

Versuchter Trickdiebstahl durch angebliche Handwerker

Ort: 38259 Salzgitter / OT: Bad, Heckenrosenweg

Zeit: 09.02.2024, 11:35 Uhr

Am Freitag kam es zur Mittagszeit im Heckenrosenweg in Salzgitter-Bad zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Geschädigten. Hierbei gaben sich zwei Täter als Handwerker aus und verschafften sich unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch reparieren zu müssen, Zugang zur Wohnung der Geschädigten. Während einer der vermeintlichen Handwerker die Bewohnerin im Badezimmer ablenkte, durchwühlte die zweite Person die Schubladen der Geschädigten. Es wurde jedoch nichts entwendet. Ein vermeintlicher Handwerker konnte wie folgt beschreiben werden:

- männlich - europäisches Aussehen - circa 50 Jahre alt - ca. 180 cm - hochdeutsche Sprache

Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Ort: 38259 Salzgitter-Bad

Zeit: Freitag, 13:00 - 14:00

Am Freitagnachmittag kam es in Salzgitter Bad zu mehreren sogenannten Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Hierbei gaben die Täter vor, dass ein Familienmitglied in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und man nun eine Kaution benötige. In allen Fällen kam es zu keiner Geldübergabe.

Einbruchdiebstahl in / aus Mehrfamilienhaus

Ort: 38259 Salzgitter, Leonorenstraße

Zeit: 09.02.2024, zwischen 18:00 und 21:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschaffen sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einer Wohnung und durchsuchen diese nach Diebesgut. Nach Erlangung von Bargeld sowie Schmuck verlassen die Täter den Tatort unerkannt. Der Eigentümer befindet sich zur Tatzeit nicht zu Hause. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt / Fachkommissariat 2 (05341/18970).

