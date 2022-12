POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.12.2022.

Salzgitter (ots) - Täter drangen in ein Gartenhäuschen ein. Salzgitter, Bad, Am Hang, 27.12.2022, 22:00 Uhr-28.12.2022, 08.00 Uhr. Die Täter hatten offensichtlich mittels eines Hebelwerkzeuges die Tür zum Gartenhäuschen geöffnet und sich somit den widerrechtlichen Zugang in das Gebäudeinnere verschafft. Erste Ermittlungen ergaben, dass keine Gegenstände ...

mehr