Salzgitter Lebenstedt: Einbruchsversuch misslingt

Montag, 30.08.2021, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 31.08.2021, 06:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Garage eines Autohauses in Lebenstedt, Neißestraße, zu gelangen. Offenbar aufgrund einer technischen Sicherung scheiterte dieser Versuch. Ein Eindringen erfolgte nicht. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Einbruch in Keller

Freitag, 27.08.2021, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 29.08.2021, 16:30 Uhr

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag drangen unbekannte Täter in vier Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Reppnerschen Straße in Salzgitter ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Werkzeug und Gartengeräte entwendet. Zum Wert des Diebesgutes und zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

