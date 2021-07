Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.07.2021.

Peine (ots)

Sachbeschädigung an Pkw.

Ilsede, Große Heide, 07.07.2021, 22:10 Uhr-08.07.2021,08:30 Uhr. Unbekannte Täter beschädigten an einem in der Straße Große Heide abgestellten Pkw Kia den Lack der Fahrertür und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 600 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Ilsede unter der Rufnummer 05172/370750 zu richten.

