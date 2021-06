Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.06.2021.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten den Katalysator eines Pkw BMW.

Salzgitter, Lebenstedt, Brahmsstraße, 04.06.2021, 11:00 Uhr-07.06.2021, 07:45 Uhr.

Von einem abgestellten und geparkten Pkw entwendeten die Täter einen noch verbauten Katalysator und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 400 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 zu richten.

Täter drangen in ein Einkaufszentrum ein.

Salzgitter, Bad, An der Erzbahn, 05.06.2021, 18:15 Uhr-07.06.2021, 08:20 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang über das Dach eines Einkaufszentrums in das Gebäude und erbeuteten aus einem darunter befindlichen Geschäft eine Bargeldsumme in unterer vierstelliger Höhe. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad unter der Rufnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Brände in Mehrfamilienhäusern.

Salzgitter, Lebenstedt, Steinackern, 07.06.2021, 23:30 Uhr.

Salzgitter, Lebenstedt, Alter Mühlenweg, 08.06.2021, 00:10 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden offensichtlich vorsätzlich Gegenstände, welche sich im Kellerbereich der Häuser befanden, entzündet. Durch die Brandentwicklung und die hierdurch entstandenen Rauchgase wurden vier Personen leicht verletzt. Eingesetzte Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die Ausbreitung des Brandes schnell und professionell verhindern. Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwertigen Ermittlungsstand nicht gemacht werden. Diese dürfte aber mindestens in unterer sechsstelliger Höhe liegen.

Die Polizei fahndet nach dem oder den Tätern. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970 zu richten.

Täter beschädigten geparkten Pkw.

Salzgitter, Thiede, Pappeldamm, 06.06.2021, 20:00 Uhr-07.06.2021, 06:30 Uhr.

Unbekannte Täter zerstörten die Heckscheibe eines geparkten VW Touran und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Thiede unter der Rufnummer 05341/941730 zu richten.

Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Lebenstedt, Industriestraße Nord, 07.06.2021, 15:30 Uhr.

Eine unter Alkoholeinfluss stehende 56-jährige Fahrerin eines Pkw konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Anhaltspunkte deuteten auf einen Alkoholkonsum. Bei dem im Anschluss durchgeführten Atemalkoholtest konnte die Beeinflussung bestätigt werden. Daraufhin veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten der Frau die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell