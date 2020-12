Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 29. Dezember 2020:

SalzgitterSalzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Wohnungseinbruch misslingt

Montag, 28.12.2020, zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr

Am Montag, zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter nach Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße zu gelangen. Dieser Versuch misslang offensichtlich, ein Eindringen in die Räumlichkeiten erfolgte nicht. Der entstandene Schaden wird mit zirka 500 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: alle vier Reifen eines parkenden PKW zerstochen

Sonntag, 27.12.2020, 20:00 Uhr, bis Montag, 28.12.2020, 06:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden von bislang unbekannten Tätern alle vier Reifen eines zum Parken in der Straße Im Papenkamp abgestellten Ford Focus mit einem unbekannten zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 400 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

