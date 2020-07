POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 04.07.2020 - 05.07.2020, 09.00 Uhr

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 04.07.2020 - 05.07.2020

Salzgitter (ots)

Baddeckenstedt -Leichtbekleidete Person im Gleisbett-

Am Samstag Abend um 18:47 Uhr wird durch einen Zugführer gemeldet, dass sich eine nur mit Unterhose und zeitweise mit einem rosafarbenen T-Shirt bekleidete, männliche Person im Gleisbett im Bereich des Bahnhofs Baddeckenstedt aufhalten soll. Die Person wird im weiteren Verlauf noch auf dem Dach der ehemaligen Kiefer-Kate und im angrenzenden Waldstück gesichtet, flüchtete aber vor Passanten und den eingesetzten Polizeibeamten. Der Hintergrund für dieses Verhalten ist weiterhin völlig unklar. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde für die Suche neben mehreren Streifenwagen auch der Hubschrauber der Bundespolizei und zwei Mantrailer-Hunde eingesetzt. Sämtliche Suchmaßnahmen verliefen jedoch negativ. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Baddeckenstedt oder Salzgitter- Bad zu melden.

Gebhardshagen -Freilaufende Ziege-

Durch Anwohner wurde am späten Samstag Abend eine freilaufende Ziege im Wohngebiet Bereich Gebrüder- Grimm- Weg gemeldet. Diese konnte von Passanten eingefangen werden. Da der Tierhalter zunächst nicht zu ermitteln war, wurde die Ziege von der Tierrettung der Berufsfeuerwehr Salzgitter dem hiesigen Tierheim zugeführt.

Bad -Einbruch in Einfamilienhaus-

Ein unbekannter Täter drang am Samstag in Abwesenheit des Eigentümers von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Oberer Bergfeldweg ein. Entwendete Gegenstände wurden zunächst nicht festgestellt. Mögliche Zeugen aus der Nachbarschaft werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

