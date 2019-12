Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 30.12.2019

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Cramme. In der Zeit von Mittwoch, 12:00 Uhr, bis Samstag, 23:55 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Schulweg einzudringen. Die Täter ließen aus bislang ungeklärter Ursache von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/933115, in Verbindung zu setzen.

